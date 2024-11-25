Более 15 детских площадок модернизировали в Ленинском округе в 2024 году

В Ленинском городском округе завершили выполнение программы по установке детских игровых площадок, запланированной на 2024 год. В рамках проекта были обновлены или заново обустроены 16 детских объектов.

В пресс-службе уточнили, что новые детские площадки появились в нескольких населенных пунктах округа, включая поселки Володарского и Развилка, а также на проспекте Ленинского Комсомола и Петровском проезде в Видном. Некоторые объекты были модернизированы, а другие построены с нуля.

«Работы по установке самих площадок завершились еще в октябре, а сейчас полностью благоустроена прилегающая территория. Два крупных игровых комплекса появились благодаря губернаторской программе Московской области — один на улице Школьной в Видном, другой в деревне Тарычево. Остальные 14 площадок были построены за счет средств местного бюджета в рамках программы благоустройства дворовых территорий», — отметил начальник отдела благоустройства администрации округа Михаил Лосев.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Ленинском округе по губернаторской программе «Формирование современной комфортной городской среды» было отремонтировано асфальтовое покрытие на 12 дворовых территориях.

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