Более 15 человек приняли участие в сеансе вокалотерапии в Серпухове

Более 15 человек собрались 10 августа в Центральной городской библиотеке имени А. П. Чехова на необычный сеанс вокалотерапии. Встреча для семей военнослужащих, участников СВО, объединила музыку, психологические практики и живое общение.

В этот день в библиотеке было непривычно шумно: вместо шелеста страниц здесь звучали голоса и музыка. Читальный зал на время превратился в импровизированную концертную площадку, где участники вместе пели и выполняли упражнения для голоса.

Инициативу поддержали волонтерское движение «Твори добро», депутат окружного Совета Николай Пушкин и сотрудники Центральной городской библиотеки имени А. П. Чехова. Подобные встречи для семей участников СВО регулярно проходят в Серпухове. Для них организуют мастер-классы, игры и другие мероприятия, которые помогают общаться и проводить время вместе.

Ведущей встречи стала психолог Наталья Калинчева. Она рассказала о том, как работа с голосом и дыханием может помогать расслабиться, снять мышечное напряжение и переключиться с тревожных мыслей.

Практическую часть дополнило выступление Анастасии Аникановой — ветерана боевых действий, волонтера и певицы, участницы агитбригады в зоне СВО. Она не только исполнила песни, но и вовлекла в занятия всех присутствующих, показав, что для таких упражнений не требуется специальная вокальная подготовка.

Организаторы отмечают, что пение может стать одним из способов эмоциональной разрядки и совместного отдыха. Вокальные и дыхательные упражнения помогают сосредоточиться на собственном голосе, дыхании и ощущениях, а совместное исполнение песен создает атмосферу поддержки и единения.

При этом вокалотерапия не заменяет профессиональную медицинскую или психологическую помощь. При наличии заболеваний или выраженного психологического дискомфорта подходящие формы занятий рекомендуется подбирать с учетом состояния человека.

Такие встречи постепенно становятся доброй традицией Серпухова. Узнать о ближайших мероприятиях, а также получить информацию о мерах поддержки можно в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей.