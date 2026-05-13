Более 145 тысяч цветов высадят на клумбах в Чехове

В Чеховском округе продолжаются работы по благоустройству общественных пространств и ремонту дорог. В этом сезоне специалисты оформят 186 клумб и цветников, а также обновят 22 участка дорожной сети.

Сотрудники «Чеховского благоустройства» приступили к озеленению парков, скверов, площадей и улиц. Цветы уже высадили возле фонтана у Дворца культуры «Дружба», а также рядом с обелиском, который появился в городе в 1970 году к 25-летию Победы. Особое внимание коммунальные службы уделяют территориям рядом с памятниками и мемориалами воинской славы. Параллельно в округе косят траву, приводят в порядок газоны и обновляют окраску бордюров и ограждений.

«Весной и летом важно поддерживать порядок не только в центре города, но и в жилых районах, общественных пространствах и местах памяти. Все работы проходят поэтапно и охватывают разные части округа», — отметили в профильной службе.

Одновременно в Чеховском округе продолжается ремонт дорог и дворовых территорий. Сейчас техника и рабочие задействованы на улице Садовая, возле гимназии № 2, а также в деревне Детково на территории СНТ «Дружба-2». Всего в этом году планируют обновить 22 дороги. На участках меняют покрытие и устраняют повреждения полотна.

Кроме того, в округе приводят в порядок пять дворов. Рабочие ремонтируют внутридворовые проезды, обновляют пешеходные дорожки и парковочные зоны. В программу также вошли восстановление газонов и модернизация наружного освещения.