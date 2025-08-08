Более 145 тысяч нелегальных линий связи выявили в Подмосковье с начала года

С начала 2025 года специалисты «Россети Московский регион» нашли 145,6 тысячи незаконных проводов волоконно-оптических линий связи. Их установили на опорах линий электропередачи компании.

Такие провода мешают плановым и ремонтным работам и могут повлиять на стабильную работу электросетей. Нелегальный монтаж ВОЛС способен вызвать аварии и отключения электричества.

Провайдеры, размещающие свои линии на опорах без разрешения, нарушают Федеральный закон «О связи» и постановление Правительства № 2106 от 22 ноября 2022 года. Эти документы требуют, чтобы использование инфраструктуры происходило только по договору с ее владельцем.

Нарушения выявляют во время обходов линий электропередачи. После фиксации факта компания предлагает операторам заключить договор и оплатить незаконное пользование. Если этого не происходит, дело передают в суд. Так, с начала года в пользу «Россети Московский регион» уже взыскали средства более чем по 20 делам.