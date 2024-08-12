Более 142 миллионов льготных поездок совершили в «Мострансавто» в этом году

Владельцы социальных транспортных карт совершили более 142 миллионов поездок на автобусах «Мострансавто» с начала 2024 года. Почти половина всех поездок, а именно 48%, пришлась на транзакции с использованием социальных карт.

Среди наиболее популярных маршрутов, на которых пассажиры активно использовали льготы, оказались следующие: № 368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва (м. Ховрино)» (МАП № 9 г. Долгопрудный) с 1 353 136 поездами, маршрут № 1 «ст. Подлипки — ул. Силикатная» (МАП № 10 г. Королев) с 1 210 475 поездками и маршрут № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)» (МАП № 10 г. Королев), на котором зарегистрировано 1 132 738 транзакций.

«Мострансавто» охватывает почти 1,4 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов на территории Подмосковья. Более 4,7 тысячи автобусов ежедневно выходят на линии, обеспечивая комфортное передвижение для пассажиров.

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