Более 1,4 тыс. школьников Подмосковья прошли основы военной подготовки в январе

Две смены учебных сборов по начальной военной подготовке провели для десятиклассников Подмосковья в январе. Обучение прошло в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины».

В сборах приняли участие 1460 юношей из муниципальных и городских округов Волоколамский, Долгопрудный, Истра, Красногорск, Ленинский, Можайский, Наро-Фоминский, Одинцовский, Подольск, Рузский, Солнечногорск и Химки.

В Министерстве образования Подмосковья отметили, что на протяжении пяти дней школьники проходили комплексную подготовку на базе учебно-методического центра «Авангард». В программу входили огневая, строевая, воздушно-десантная, физическая, тактическая и медицинская подготовка. Также участники освоили навыки в области робототехники, беспилотных летательных аппаратов, радиосвязи, а также спортивного ориентирования.

«На каждых сборах уделяем серьезное внимание историческому просвещению и информационной безопасности, приглашаем Героев России и участников специальной военной операции. Эти люди — пример мужественности, ответственности за судьбу страны, отваги и чести, а их личные истории служат ориентиром для молодых людей», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

В 2025 году программой военно-патриотического воспитания планируется охватить 20 тысяч участников.