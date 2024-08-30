Более 1400 первоклассников сядут за парты в школах Лобни в этом году

Совещание с участием главы городского округа Лобня Анны Кротовой и ее заместителей состоялось накануне нового учебного года. Собравшиеся обсудили готовность учреждений образования к 1 сентября. Всего в День знаний в школы Лобни пойдут 14787 человек, из них 1461 первоклассник.

Глава Лобни Анна Кротова встретилась со своими заместителями, чтобы обсудить подготовку образовательных заведений к предстоящему учебному году: полноту библиотечных фондов, укомплектованность педагогическими кадрами и другое. Отметим, что все школы и детские сады прошли приемку муниципалитета.

«В этом году в наши школы мы привлекли 23 педагога из других регионов, трудоустроили 17 выпускников вузов и колледжей и трех выпускников вузов, завершивших обучение по целевым договорам. 12 учителей округа прошли переподготовку. Все наши школы полностью обеспечены учебниками», — рассказала Анна Кротова.

Новая школа на 2200 мест и два детских сада примут юных лобнинцев в День знаний. Также рабочие заканчивают строить дорогу к инженерно-техническому лицею «Авиатика». Здесь специально для школьников обустроили остановку и открыли новый автобусный маршрут № 17, он будет выполнять 110 рейсов по будням.

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