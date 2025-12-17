Более 1400 ламп заменили управляющие компании в домах Истры

Управляющая компания «Истринская теплосеть» подвела итоги осенних мероприятий по модернизации освещения. Работы, которые вели специалисты по текущему ремонту, затронули множество домов. Подъезды и придомовые территории стали для жителей не только светлее, но и безопаснее.

За сезон команда также обновила 37 настенных и подвесных светильников, 87 энергоэффективных светодиодных светильников, смонтировала 62 новых плафона, проложила 204 метра электропроводки, а также установила 10 розеток и 22 выключателя.

Особое внимание уделили полной замене старого оборудования на энергосберегающие светодиодные системы. Особенно преобразились три дома в Истре: № 17 по улице Ленина, где работают 36 новых светильников, корпус № 2 дома № 7 на улице Адасько, где установили семь современных ламп и дом № 1 А на Рабочей улице, здесь обновили 22 фонаря.