Сегодня 15:39 Более 140 спортсменов приняли участие в турнире по дзюдо в Серебряных Прудах 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Подмосковье

Спортсмены

Серебряные пруды

Соревнования по единоборствам, посвященные памяти Героя России Сергея Фирсова, состоялись в городском округе Серебряные Пруды. Около 140 борцов из Подмосковья, Рязани и Тулы разыграли 18 комплектов наград.

Турнир по дзюдо и сумо в Серебряных Прудах прошел в 24-й раз. Соревнования стали данью памяти Герою России Сергею Фирсову. Он погиб в бою 7 февраля 1995 года при штурме города Грозный. Разведгруппа, которую возглавлял Сергей, увидела, как боевики готовят засаду для батальона. Старшему лейтенанту ничего не оставалось, как вступить в бой. Более сотни боевиков взяли разведчиков в кольцо. Наши солдаты сражались до последнего патрона.

«Сергей защищал нашу страну, целостность нашего государства в первую Чеченскую кампанию и в феврале 1995 героически погиб вместе со своими сослуживцами», — напомнил глава городского округа Олег Павлихин.

Один из участников турнира Никита Молоканкин поделился секретом спортивного мастерства. «В дзюдо самое главное — оставаться холодным, не злиться. Когда ты будешь обижаться на соперника, он использует это против тебя», — рассказал спортсмен. Перспективный молодой дзюдоист в 2024 году уже пополнил копилку своих достижений четырьмя медалями. Два первых поединка в Серебряных Прудах тоже оказались победными. Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».