Более 140 подъездов отремонтировали в Истре в этом году

Основные усилия направили на выполнение косметического ремонта: окраску, штукатурку и шпаклевку стен, потолков и полов, заделку выбоин, а также монтаж напольной плитки. Общий объем таких работ составил более 19 тысяч квадратных метров.

Помимо этого, в нескольких населенных пунктах установили новые поручни, отремонтировали лестничные решетки и почтовые ящики. Работы провели в поселках Снегири, Курсаково, Глебовский, селах Рождествено, Новопетровское, Павловская Слобода, деревнях Кострово, Покровское, а также в городе Дедовск.

Отметим, что работы на этом не заканчиваются. В ближайших планах коммунальной службы — точечный ремонт в многоквартирных домах. Так, в селе Новопетровское обновят стены, лестничные перила и напольную плитку. Следующими точками, где проведут ремонт, станут село Рождествено и деревня Кострово.