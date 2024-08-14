Более 140 новых учителей начнут работать в школах Подольска с 1 сентября

Фото: Пресс-служба администрации

Почти четыре тысячи педагогов будут работать в системе образования Подольска в этом году. К 1 сентября на работу приняли почти 150 учителей.

Почти 2500 педагогов работают в школах Подольска. Еще около 1500 трудятся в дошкольных отделениях и около 50 — в учреждениях дополнительного образования. Прием учителей на работу ведут активно. В этом году было открыто 147 вакансий с учетом школы-новостройки в ЖК «Каскад Парк».

«Практически завершен прием педагогов на работу в эти и другие образовательные учреждения. Из заявленных ранее 147 вакантных должностей остаются незакрытыми только 11, но на каждую уже есть кандидаты», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Всего в учебные учреждения округа планируют трудоустроить 60 молодых специалистов. 21 из них — студенты, обучившиеся по целевому договору. А учитель математики придет в Толбинскую школу по программе «Земский учитель».

Отметим, что в этом году на платформе «Работа России» Комитет по образованию округа опубликовал 49 предложений для абитуриентов и 105 предложений для студентов о заключении целевых договоров на педагогические специальности.

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