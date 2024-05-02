Более 140 лотов выставили на торги за неделю в Подмосковье | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 21:00 Более 140 лотов выставили на торги за неделю в Подмосковье Комитет по конкурентной политике Московской области

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В Подмосковье с 22 по 27 апреля на торги выставили 143 участка земли. Наибольшее количество предлагалось в городских округах: Ступино, Пушкинский, Луховицы.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, в Ступине с начала года участники аукциона взяли в аренду 133 участка, по-прежнему доступны еще 89 лота.

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В Пушкинском городском округе с января 2024 года жители арендовали 24 участка, а доступны еще 23. В городском округе Луховицы за тот же период времени с молотка ушли 32 участка, ждут своей очереди еще 21.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте сайта ЕАСУЗ.

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