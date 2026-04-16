Более 140 камер видеонаблюдения установят в Истре в 2026 году

В Истре продолжается работа по развитию системы видеонаблюдения «Безопасный регион». Планируется установка 88 камер в подъездах многоквартирных домов в Истре, Дедовске и Павловской Слободе.

Также 26 камер установят на детских игровых площадках в Истре, Дедовске, Рождествене, Бужарове, Снегирях, Онуфриеве, Румянцеве и Курсакове 15 из них уже установлены. Помимо этого 25 видеокамер появятся на контейнерных площадках.

Программа «Безопасный регион» реализуется в Подмосковье с 2015 года и за это время зарекомендовала себя как эффективный инструмент обеспечения правопорядка. Система позволяет оперативно реагировать на происшествия, фиксировать дорожно-транспортные инциденты и устанавливать личности правонарушителей. Видеокамеры также активно используются для выявления фактов вандализма и контроля за соблюдением чистоты, в том числе в борьбе с несанкционированными навалами мусора.

В 2026 году планируется установить порядка 140 новых видеокамер — это почти на треть больше, чем в прошлом году.

На территории муниципального округа Истра функционирует уже больше 2 тысяч камер, интегрированных в систему «Безопасный регион».