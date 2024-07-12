Более 140 электронных аукционов провели в Подмосковье за неделю

С 1 по 5 июля в Подмосковье провели 142 аукциона по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщили в комитете по конкурентной политике Московской области.

В торгах принял участие 271 человек. Среднее количество участников на каждый лот составило 5,4.

Получать информацию о проводимых тендерах в Подмосковье можно на Едином портале торгов. Там же можно посмотреть фотографии предлагаемых объектов, узнать их точное расположение.

В Telegram-канале Комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM ежедневно публикуют подборку актуальных лотов. Там же рассказывают как найти имущество и как подать заявку для участия в аукционах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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