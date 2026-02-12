Более 140 дворников вышли на уборку снега в Химках 12 февраля

Сильный снегопад вновь ожидают в Подмосковье на этой неделе . После обильных осадков в январе коммунальные службы до сих пор ведут усиленную борьбу со стихией. Только в Химках сегодня задействовали более 140 рабочих и почти 40 технических средств.

С самого утра коммунальные службы убирают снег во дворах, на дорогах и общественных территориях по всему Подмосковью. В Химках в этот день задействовали более 140 дворников, а также 37 спецмашин. В их числе тракторы и погрузчики.

Синоптики спрогнозировали сильные осадки во второй половине этой недели. В пятницу в Подмосковье ожидают мокрый снег. Из-за непогоды коммунальные службы перешли на усиленный режим работы во всех округах региона.