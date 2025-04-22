Более 140 человек приняли участие в экологической акции в Одинцове

Акция «Вода России» прошла в Одинцовском городском округе 19 апреля. Больше 140 человек решили принять участие в мероприятии и помочь сохранению чистого состояния водоемов.

Эта всероссийская инициатива, организованная Минприроды России в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Она направлена на очистку берегов водоемов от мусора и повышение экологической грамотности населения.

Акция охватила несколько локаций, включая каскад прудов в Шульгино, «Щедринские пруды» в Щедрино, пруды в Супонево, селе Введенском и деревне Хлюпино, а также приток реки Самаринки в Одинцово.

Стоит отметить, что на территории округа было очищено более семи тысяч квадратных метров береговой линии. Кроме того, здесь также собрали 18 кубометров мусора и 24 кубометра поваленных деревьев и кустарников.