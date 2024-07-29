Более 140 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю

Переселение 149 человек из аварийного жилья завершилось в Московской области на прошлой неделе. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

Жителям пяти городских округов предложили новые квартиры в новостройках и на вторичном рынке, а также выплатили выкупные суммы за их прежние жилища. В сообщении уточняется, что в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на минувшей неделе расселили 46 аварийных помещений.

Владельцев аварийного жилья переселили в Солнечногорске, Электрогорске, Истре, Серпухове и Сергиево-Посадском округе.

Общая площадь расселенного жилья составила 1858,10 квадратных метров. Представители ведомства напомнили, что эти мероприятия проводятся в соответствии с целями национального проекта «Жилье и городская среда».

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