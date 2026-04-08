Еще 1,4 тысячи заявлений на лицензии для продажи алкоголя в Подмосковье

С начала года в Московской области на портале госуслуг подано свыше 1,4 тысячи заявлений на оформление лицензии для розничной продажи алкоголя. Эту информацию предоставила пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Для юридических лиц доступна онлайн-услуга по оформлению лицензии. Найти ее можно на региональном портале в разделе «Бизнес» — «Лицензирование и разрешения». Чтобы подать заявление, необходимо пройти авторизацию через ЕСИА для юридических лиц, затем внести данные об организации и приложить необходимые документы.

Также потребуется отправить фото- и видеоматериалы об объекте лицензирования через мобильное приложение «Проверки Подмосковья».

Заявители могут не только оформить лицензию, но и переоформить ее при изменении данных, а также продлить, прекратить или возобновить действие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.

Услуга платная, госпошлина за один год действия лицензии составляет 65 тысяч рублей.

