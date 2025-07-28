Более 1,4 тысячи рейдов провели в лесах Подмосковья за неделю

За неделю лесная охрана провела более 1,4 тысячи патрулирований в Подмосковье. Инспекторы вместе с сотрудниками полиции и МЧС следили за пожарной безопасностью и пресекали нарушения.

Рейды прошли рядом с СНТ и местами отдыха жителей. Всего за неделю выявили 35 нарушений.

«Зафиксировано 35 нарушение лесного законодательства, и по ним составлено 24 протокола об административных правонарушениях. Большая часть: 18 нарушений — по статье 8.32 КоАП РФ „Нарушение правил пожарной безопасности в лесах“, — рассказал председатель комитета Алексей Ларькин.

Так, в шатурском лесничестве прошло 159 патрулирований, в Дмитровском — 130, в истринском — 129, в Ступинском — 111, в Виноградовском — 88.

Жителям напомнили, что поджог грозит штрафами до двух миллионов рублей. Избежать происшествия поможет строгое соблюдение правил безопасности. При выявлении пожара следует звонить по номеру 112.