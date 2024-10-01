Более 1,4 тысячи пожарных сигнализаций отремонтировали в Подмосковье с начала года

По заявкам жителей управляющие компании Подмосковья отремонтировали 1,4 тысячи систем пожарной сигнализации с начала года. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

За работоспособность системы пожаротушения и пожарных сигнализаций отвечает МЧС России по Московской области, а поскольку пожарная сигнализация является частью общего имущества в многоквартирных домах, ответственность за ее обслуживание возлагается на управляющие компании.

С января по заявкам жителей коммунальщики выполнили ремонт более 1,4 тысячи систем пожарных сигнализаций и пожаротушения. Наибольший объем работ провели в Люберцах, Красногорске, Ленинском и Балашихе.

Управляющие компании обязаны также обеспечивать свободный доступ к средствам пожаротушения. Они отвечают за состояние лестниц, люков, систем аварийного освещения и средств пожаротушения.

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