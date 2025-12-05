Более 1,4 тысячи ненужных вещей вывезли из квартир в Подмосковье с начала года

Жители Подмосковья могут воспользоваться услугой по утилизации ненужных вещей. С начала года таким способом вывезли более 1,4 тысячи отходов, среди которых была крупная бытовая техника, мебель и многие другое.

Как рассказали в областном министерстве оп содержанию территорий, утилизировать крупные отходы можно самостоятельно на специализированных площадках «Мегабак», а также при помощи онлайн-сервиса на региональном портале госуслуг.

С начала года из квартир вывезли более 1,4 тысячи бытовых приборов, дверей, ванн, мебели, матрасов и других вещей.

«Напомним, воспользоваться сервисом очень просто. При оформлении заявки на портале необходимо выбрать предмет для утилизации, указать свой адрес, желаемую дату и время для вывоза, а также контактный телефон», — сказали в ведомстве.

После оформления заявки с заявителем свяжутся для уточнения деталей.