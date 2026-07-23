Более 14 тысяч знаков ГТО получили жители Подмосковья за полгода

За первые шесть месяцев 2026 года в Московской области 45 434 человека приняли участие в испытаниях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Из них 14 653 участника получили знаки отличия, как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Среди награжденных 12 833 получили золотые знаки, 1 125 — серебряные, и 695 — бронзовые. Лидерами по количеству наград стали Люберцы, Красногорск и Подольск.

По сравнению с первым полугодием 2025 года, когда было вручено 10 355 знаков, в этом году количество награжденных выросло почти в полтора раза.

Наличие знака отличия ГТО дает абитуриентам дополнительные баллы при поступлении в вуз. С начала 2025 года также можно получить налоговый вычет за выполнение нормативов комплекса, сумма которого составляет до 18 тысяч рублей за налоговый период.

На территории Московской области действуют 64 центра тестирования ГТО, где можно выполнить нормативы и получить знак отличия. Список адресов доступен на сайте министерства физической культуры и спорта Подмосковья.