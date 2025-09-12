Более 14 тысяч жителей Подмосковья обратились за помощью после укусов клещей

С начала года более 14 тысяч человек обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Прививки от энцефалита получили свыше 20 тысяч жителей.

Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, с начала года прививки от клещевого энцефалита сделали 20,5 тысячи человек, из которых восемь тысяч — дети. Это пациенты, которые собираются в эндемичные территории и те, кто работает в природных биотопах.

Акарицидные обработки провели на территории более 5,7 тысячи гектаров.

Всего за этот период в Подмосковье выявили два завозных случая энцефалита — заражения произошли в Архангельской области и Дальневосточном федеральном округе.

Жителей призвали быть осторожными при прогулке на природе, надевать светлую одежду, использовать средства защиты от насекомых, обрабатывать домашних животных и поддерживать порядок на дачах.