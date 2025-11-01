Более 14 тысяч женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье с января

Рак груди — самое распространенное онкологическое заболевание у женщин. Если болезнь обнаружить на ранней стадии, ее можно полностью излечить, поэтому регулярная диагностика молочных желез особенно важна. С начала года в Подмосковье маммографию по самозаписи прошли более 14 тысяч женщин — это почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«В результате патологии были обнаружены у 1,6 тысячи женщин, из них у 80 подтвердились злокачественные новообразования, они направлены на лечение», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

Жительницы региона старше 40 лет могут пройти обследование без направления от врача. Главное условие — чтобы предыдущая маммография проводилась более двух лет назад, а пациентка была прикреплена к одной из поликлиник, подведомственных Минздраву Московской области. Записаться можно по телефону 122 или через портал госуслуг.