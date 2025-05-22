Более 14 тысяч цветов украсили улицы в Истре

Более 14 тысяч растений украсили улицы и памятные места муниципального округа Истра в мае. Первыми высадили виолы, которые лучше переносят температурные колебания и могут выдержать даже ночные заморозки.

У памятников и мемориалов посадили растения в цвет триколору: белые, синие и красные. В парках и общественных пространствах будут расти желтые, розовые, зеленые, фиолетовые и прочие цветы. В общей сложности по всему округу появилось более 400 квадратных метров цветников.

Теперь за ними будут ежедневно следить коммунальные службы: полоть, поливать, рыхлить землю и подкармливать растения, чтобы они дольше сохраняли свой красочный вид, а к середине лета разрослись в пышные клумбы.

Важно отметить, что высадка цветов в округе продолжится. Впереди теплая погода, а значит к виолам будут подсаживать и другие растения.