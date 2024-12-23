Более 14 тысяч территорий в Подмосковье очистили от снега за минувшую неделю

С 15 по 19 декабря в Подмосковье прошли сильные снегопады, и специалисты жилищно-коммунального хозяйства очистили снег на 14 246 участках. Наиболее активно уборка проводилась в Серебряных Прудах, Власихе и Лыткарине.
В первую очередь специалисты убрали снег около подъездов, подъездов к контейнерным площадкам и на тротуарах.
«Наиболее высокие показатели уборки продемонстрировали городские округа: Серебряные Пруды — убрано 146 территорий; Власиха — 56 очищенных участков; Лыткарино — убрано 993 территории», — отметили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
После завершения работ инспекторы Министерства проверили выполненные задачи и оценили эффективность.
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