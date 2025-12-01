Более 14 тысяч школьников Подмосковья прошли новый «Урок цифры» за неделю

Свыше 14 тысяч школьников Подмосковья прошли новый «Урок цифры» от Яндекса за неделю. Занятия посвятили безопасному использованию нейросетей и распознаванию дипфейков.

Как сообщили в региональном Мингосуправления, на уроках ребята узнают о том, как появились и как развиваются нейросети, а также о принципах работы ИИ-ассистентов. Им расскажут о том, как определять цифровые подделки и защититься от возможных угроз.

Пройти задания можно самостоятельно дома или на уроках в школе. Материалы доступны до 14 декабря по ссылке.

Образовательный проект «Урок цифры» реализуют АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры и Минпросвещения России в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».