Более 14 тысяч онлайн-заявок на порубочные билеты подали в Подмосковье за год

Для вырубки или пересадки деревьев в Подмосковье необходимо получить специальное разрешение. В 2025 году на него подали более 14 тысяч заявлений, рассказали в региональном Мингосуправления.

Разрешение необходимо при планировании санитарных рубок, удаления сухостоя и восстановление нормативов расстояний деревьев от зданий.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Земля» — «Природа и культурное наследие». Для подачи заявления нужно выбрать свой округ, заполнить форму и прикрепить необходимые документы.

«При подаче заявления во всплывающем окне появится информация, в каких случаях разрешение на вырубку не выдается. Если планируется вырубка менее 15 деревьев, то перечетная ведомость создастся автоматически», — пояснили в министерстве.

Услугу предоставляют в течение восьми рабочих дней.