Более 14 тысяч наказов жителей Химок выполнили в рамках программы «Единой России»

Химкинское отделение партии «Единая Россия» отчиталось о стопроцентном выполнении Народной программы, принятой в 2021 году, Всего отработали 14 тысяч обращений жителей. В продолжение патриотической работы в округе анонсировали запуск проекта «Нам есть кем/чем гордиться» — он будет рассказывать о людях, которые своими достижениями формируют успех города и страны.

На форуме химкинского отделения «Единой России» глава Химок Елена Землякова рассказала об итогах реализации Народной программы.

«Более 14 тысяч наказов жителей, которые легли в основу программы в 2021 году, отработаны на 100%. Среди них — строительство надземного перехода вблизи ЖК „Солнечная система“ и „Две столицы“, благоустройство Химкинского лесопарка, капитальный ремонт двух корпусов гимназии № 23, школы № 8 им. В. И. Матвеева, Химкинского родильного дома. Мы продолжаем воплощать в жизнь социально значимые проекты в сфере образования, спорта, здравоохранения», — отметила глава Химок Елена Землякова.

Со своими докладами также выступили: депутат Государственной Думы Ирина Роднина, депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и заместитель директора МКБ «Искра» Александр Мазуров.

«С начала спецоперации вместе с жителями и предпринимателями было собрано и направлено на фронт более 600 тонн груза. Также проведена большая работ по увековечению памяти защитников — это и установка памятных досок на домах ветеранов, открытие памятника Защитникам Отечества, присвоение звания Почетных жителей участникам Великой Отечественной войны, установка бюста участника Великой Отечественной войны Василия Ивановича Матвеева», — дополнил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Напомним, что в сентябре 2026 года в Химках пройдут выборы в Государственную Думу, Московскую областную Думу и местный Совет депутатов. Отдать свой голос в Химках смогут более 200 тысяч избирателей.