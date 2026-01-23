Более 14 тысяч кубометров снега вывезли с дорог Раменского округа

Сотрудники учреждения «Содержание и благоустройство» Раменского округа ежедневно вели работы по расчистке городских территорий. Они с раннего утра выходили на маршруты на спецтехнике, чтобы обеспечить жителям свободный проезд и безопасный путь — в итоге было вывезено более 14 тысяч кубометров снега.

Работы по вывозу снега в Раменском округе находились на персональном контроле профильных заместителей главы муниципалитета. Приоритетом для коммунальщиков в зимний сезон стали комфорт и безопасность населения. Бригады и техника работают по следующим направлениям: расчистка от снега и наледи дворовых территорий; уборка внутриквартальных проездов; очистка тротуаров и пешеходных дорожек; приведение в порядок общественных пространств.

Особое внимание служба уделила маневренности. В работе активно были задействованы малогабаритные приборы, например мини-трактор. Эта техника незаменима в узких местах, где не пройдет крупный трактор. Благодаря компактности, райдеры выметают снег «до основания», не оставляя наката и не повреждая бордюрный камень.

Коммунальные и дорожные службы продолжат следить за прогнозом погоды и оперативно реагировать на изменения ситуации.