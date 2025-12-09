Более 14 тысяч килограммов надоев получили в племенном хозяйстве в Воскресенске

Средний показатель по стаду в этом году достиг 14000 килограммов. Это превышает уровень многих образцовых хозяйств Европы и Америки.

Специалисты грамотно используют проверенные методы. Взрослое поголовье содержат по традиционной привязной технологии на фермах. Молодняк и стельные коровы в период сухостоя находятся в специальных загонах под открытым небом.

При этом руководство отказалось от перевода коров на зеленые корма летом, чтобы избежать падения надоев, когда животные будут привыкать к смене рациона. Вместо этого используется круглогодичный монокорм на основе собственного сена, зерновых и минеральных добавок.

Кроме того, здесь разработана система микроклимата. Датчики и вентиляторы поддерживают оптимальную температуру на фермах.

В хозяйстве работают 60 специалистов.