Более 14 тысяч ям устранили на дорогах в Химках с начала года

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

С января специалисты устранили свыше 14 тысяч ям во дворах и на главных улицах Химок. Каждый день в округе латают порядка 150-200 выбоин.

Работы по ямочному ремонту планируют завершить к концу июля. Адреса для проведения ремонта выявляли с учетом пожеланий жителей. Так, за май дорожные службы устранили свыше трех тысяч ям.

«К масштабному ямочному ремонту в Химках приступили еще в апреле. Выявляем дефекты с помощью системного мониторинга территорий. Далее — оцифровываем каждую яму», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Кроме того, в Химках ведут капитальный ремонт семи дорог — на пересечении улицы Дружбы с Юбилейным проспектом и Молодежным проездом, на улице Панфилова, Пролетарской, Вашутинском шоссе, вблизи деревень Покров, Веревское и Клушино. Всего в этом году в порядок приведут почти 100 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

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