Более 14 тысяч деревьев посадили за 6 лет в Павлово-Посадском округе

Итогом работы в рамках областной программы «Посади дерево» и ежегодной акции «Наш лес. Посади свое дерево» стали преобразившиеся до неузнаваемости территории муниципалитета. Там, где еще 10 лет назад простирались пустоши и вырубки, сегодня поднимается молодой сосновый лес.

Планомерные посадки деревьев начались в 2013 году по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Рекордным по объему высадки стал 2017 год. Весной на площади 1,6 гектара разместили 4 396 сеянцев сосны, осенью добавили еще 470 на 1,9 гектара. Итог года — 4 866 саженцев на 3,5 гектара. Именно эти посадки сегодня формируют основной массив молодого леса.

В непростом 2020 году, несмотря на ограничения, работы не остановились — высажено 85 деревьевна 0,8 гектара. Проводились в основном дополнительные посадки на местах, где молодые деревца не прижились в предыдущие сезоны. 2021 год ознаменовался масштабным возвращением к большим объемам: 4 400 саженцев на 1,6 гектара.

Сейчас высота деревьев первых посадок уже превышает три-четыре метра, кроны смыкаются, под ними формируется характерная лесная подстилка, возвращаются птицы и мелкие лесные обитатели.

«Когда мы начинали в 2013-м, участки после вырубок выглядели, мягко говоря, неприглядно. Естественное восстановление здесь шло бы десятилетиями, и результат был бы непредсказуемым. Благодаря программе, мы высадили здесь полноценный сосновый лес. Приживаемость составила около 85 процентов, что для нашей полосы — отличный показатель. Сегодня, глядя на фотографии „до“, трудно поверить, что это одно и то же место. Лес вернулся», — отметил лесничий Электрогорского участкового лесничества Ногинского филиала ГАУ Московской области «Мособллес» Василий Никитин.

Всего за 6 лет на территории округа было высажено 14 246 саженцев — преимущественно сеянцы сосны обыкновенной, а также лиственные деревья и кустарники. Общая площадь восстановленных лесных участков составила 13,7 гектара. В акциях по восстановлению леса участвовали сотни жителей округа. Несколько пустырей и вырубок обрели новый облик и превратились в полноценные молодые лесные массивы.