Более 14 тысяч человек посетили новогоднюю ярмарку в Химках

Новогодняя ярмарка региональных брендов прошла в торгово-развлекательном центре «МЕГА Химки». Ее посетили более 14,7 тысячи человек.

Как рассказали в областном Мингосуправления, программа поддержки региональных брендов «100% Подмосковье» работает уже несколько лет. В рамках проекта в Химках провели выставку, в которой участвовали более 20 компаний. Они представили подарки ручной работы, авторский декор и гастрономические товары.

«В этот раз выставка подмосковных брендов прошла в Химках. Ее участниками стали 22 областных компании. За два дня с товарами наших предпринимателей познакомились более 14,7 тысячи человек», — сказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

На ярмарке также провели девять творческих мастер-классов для детей и взрослых.

Узнать больше о поддержке предпринимателей в Подмосковье можно на инвестиционном портале.