Более 1,4 миллиона человек посетили парки Подмосковья на прошлой неделе

Подмосковные парки посетили более 1,4 миллиона человек на прошлой неделе. Многие там предпочли отдохнуть в выходные.

«На территории Московской области расположены 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Самыми посещаемыми парками на прошлой неделе стали «Пехорка» в Балашихе, городской парк в Пушкино, парк Мира в Мытищах, парк Толстого в Химках, и парк «Фабричный» в Истре.