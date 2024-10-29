Более 1,4 миллиона человек посетили парки Подмосковья на прошлой неделе

Подмосковные парки посетили более 1,4 миллиона человек на прошлой неделе. Многие там предпочли отдохнуть в выходные.
«На территории Московской области расположены 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Самыми посещаемыми парками на прошлой неделе стали «Пехорка» в Балашихе, городской парк в Пушкино, парк Мира в Мытищах, парк Толстого в Химках, и парк «Фабричный» в Истре.
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