Более 14 километров дорог отремонтировали в Солнечногорске с начала года

Ремонт дорог общего пользования завершается в Солнечногорске. В 2024 году в муниципалитете провели текущий или капитальный ремонт 23 муниципальных дорог общей протяженностью 14,5 километра и площадью 73,3 тысячи квадратных метра.

В деревнях Татищево, Липуниха, Головково, Лопотово, Рекино-Кресты, Голубое и ряде других населенных пунктах завершен текущий ремонт муниципальных дорог. С полным списком участков, где провели работы, можно ознакомиться на сайте администрации городского округа Солнечногорск. Часть дорог была включена в план ремонта благодаря активному голосованию жителей на портале «Добродел».

В отношении четырех дорог ведется претензионная работа, так как у администрации Солнечногорска есть замечания по качеству выполнения контрактов. Подрядчиков обязуют исправить недостатки. Это касается участков от деревни Заовражье до деревни Мостки, от деревни Мостки до деревни Зеленино, а также в поселке Алабушево, микрорайоне Дедешино на улице Тенистой и в городе Солнечногорск на улице Пугачева. Кроме того, из-за прокладки инженерных сетей в микрорайоне «Выстрел» сроки ремонта дорог здесь были сдвинуты на ноябрь.

«Мы также провели капитальный ремонт двух очень важных дорог. Это дорога Квашнино — Ожогино, которая находилась в ужасном состоянии и мешала проезду скорой помощи и других служб, а также подъездная дорога к детскому саду № 38. Осталось только сделать разметку, и дороги будут полностью готовы», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.

В настоящее время подготовлен предварительный план текущего ремонта дорог на 2025 год, в который включены 53 участка, значительная часть из которых находится в сельской местности с переходным типом покрытия. План находится на рассмотрении Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Целесообразность ремонта указанных участков будет проверяться Службой инспекции дорог. Ожидается, что окончательное утверждение или корректировка плана произойдет в январе–феврале 2025 года.

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