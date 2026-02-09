Более 139 единиц спецтехники задействовали в уборке снега в Балашихе

На городской округ Балашиха обрушился сильный снегопад, создавший сложности для коммунальных служб. На улицы выведено более 139 единиц специализированной техники для расчистки дорог и вывоза снега.

С 9 по 10 февраля в микрорайоне Алексеевская роща проходит комплексная уборка проезжей части на участках улиц Лукино и Дмитриева. Все службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасное движение и бесперебойную работу общественного транспорта.

Комбинированные дорожные машины и тракторы МТЗ расчищают дороги и магистрали, а также обрабатывают проезжие части противогололедными материалами. Внутри дворов и парковых зон работают экскаваторы-погрузчики, мини-погрузчики, самосвалы и фронтальные погрузчики.

В уборке снега участвуют более 1140 дорожных рабочих и дворников. Расписание и маршруты автобусов в период уборки не меняются. Коммунальные службы призывают автовладельцев временно убрать машины с улиц, задействованных в расчистке.