Более 135 тысяч жителей прошли диспансеризацию в Химках в 2025 году

В Химках ведется активная работа по профилактике заболеваний среди населения. С начала года более 135 тысяч жителей городского округа прошли бесплатную диспансеризацию.

Обследование позволяет врачам выявлять заболевания на ранних стадиях и дает людям возможность сохранить здоровье на долгие годы.

«Программа по профилактике заболеваний действует в Химках уже не первый год, и мы видим, насколько она востребована. В день мы принимаем до 25 человек, желающих пройти диспансеризацию. Жители могут обратиться к нам в любой рабочий день. Кроме того, чтобы сделать проверку здоровья еще доступнее, дважды в месяц по субботам мы проводим Единый день диспансеризации, а один раз в месяц — семейную диспансеризацию, когда взрослые могут пройти обследование вместе с детьми», — рассказала муниципальный депутат, заведующая поликлиникой № 7 Ирина Спирина.

Для удобства работающих граждан в поликлинике организуют специальные дни диспансеризации для сотрудников предприятий и учреждений Химок. Все исследования проводятся на современном оборудовании.

Диспансеризация включает два этапа и рекомендуется раз в три года. На первом этапе выявляют признаки хронических заболеваний и факторы риска, проводя основные обследования и анализы. При необходимости пациенты направляются на второй, более углубленный этап обследований.

Пройти диспансеризацию можно в поликлиниках № 1-9 с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00.