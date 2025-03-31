Более 135 тысяч человек посетили «Пестовский» парк в Балашихе в марте

Парк «Пестовский» в городском округе Балашиха стал одним из самых посещаемых мест региона в марте 2025 года, приняв более 135 тысяч человек. Расположенный в восточной части микрорайона Железнодорожный, парк предлагает разнообразные возможности для отдыха и развлечений.

В парке созданы тематические зоны с удобной парковой мебелью, интерактивные площадки для детей всех возрастов, а также концертно-развлекательная площадка для проведения мероприятий. Любители активного образа жизни могут воспользоваться спортивными площадками и зоной проката сезонного инвентаря.

В 2021 году в рамках федеральной программы «Формирование современной комфортной городской среды» завершился третий этап благоустройства парка. Были обустроены тропиночная сеть, велодорожки, установлены освещение и лавочки, а также построены спортивные и детские площадки, лыжероллерная трасса, веревочный парк, скейт-парк и памп-трек. В 2023 году здесь открылся перевернутый дом, а в 2024 году появилось новое футбольное поле.

Парк «Пестовский» продолжает развиваться, предлагая жителям и гостям Балашихи комфортные условия для активного и семейного отдыха в любое время года.