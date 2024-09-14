Более 133 тысяч услуг оказали специалисты МФЦ жителям Химок летом

В городском округе Химки сотрудники многофункционального центра «Мои документы» продемонстрировали высокую эффективность, оказав жителям свыше 133 тысяч услуг за летний период. Из этого числа 19 тысяч консультаций были предоставлены в цифровых зонах МФЦ, что свидетельствует о растущем интересе к цифровым сервисам.

Депутат городского округа Химки Александр Васильев подчеркнул, что жители могут получить услуги федерального, регионального и муниципального уровней в МФЦ, что, безусловно, очень удобно.

Наибольшей популярностью среди государственных услуг пользовалась услуга по государственному кадастровому учету имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. За лето специалисты МФЦ в Химках обработали 17 тысяч таких заявок.

Второй по популярности стала услуга по регистрации учетной записи пользователя в Единой системе идентификации и аутентификации. Также жители активно обращались за услугами регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах страны.

Муниципальный депутат Галина Болотова напомнила, что прием заявителей в Химках осуществляется в 58 окнах приема и выдачи документов с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00.

Это позволяет жителям получать необходимые услуги в удобное для них время, что способствует повышению удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг.

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