Более 133 тысяч человек прошли вакцинацию от гриппа в Химках

В городском округе Химки свыше 133 тысяч человек прошли вакцинацию от гриппа. Прививка не гарантирует 100% защиты от вируса, но она значительно облегчает течение болезни и снижает вероятность развития тяжелых осложнений, как, например, пневмонии.

В Химках идет кампания по вакцинации против гриппа. Специалисты напоминают, что для выработки устойчивого иммунитета прививку лучше сделать до начала сезонного подъема заболеваемости.

Пик активности вируса гриппа традиционно приходится на зимние месяцы, однако для формирования надежной защиты организму требуется время. Как поясняют врачи, на выработку иммунитета после вакцинации необходимо около двух недель, поэтому ноябрь — оптимальное время для прививки.

«По результатам многочисленных исследований наши лекарства доказали свою безопасность и эффективность. Прививаться я рекомендую всем: и взрослым, и детям. Особенное внимание стоит уделить людям с хроническими заболеваниями», — поделилась заведующая поликлиникой № 7, муниципальный депутат Ирина Спирина.

В медучреждениях Химок используются современные отечественные вакцины: «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». Последняя подходит для иммунизации детей с шестимесячного возраста.

Сделать прививку можно бесплатно в поликлинике по месту прикрепления или в одном из мобильных пунктов, имея при себе паспорт и полис ОМС. Перед уколом необходимо пройти осмотр у терапевта или педиатра. Запись доступна по единому номеру 122, на портале «Госуслуги», в регистратуре или через чат-бота в Telegram.