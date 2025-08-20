Более 1300 метров теплосетей заменят в деревне Старое в Егорьевске в 2025 году

Более 1300 метров трубопровода и еще столько же теплосетей капитально отремонтируют в деревне Старое в Егорьевске. На объекте работают 14 человек и две единицы техники.

По словам главы муниципалитета, этот участок давно требовал ремонта.

«Были проблемы в прошлому году и в предыдущие годы. Сети старые. Хотя некоторые были проложены в 2012 году, но качество очень плохое металла и необходима была замена, чтобы люди были с отоплением и горячей водой. Здесь подрядчик уверен в своих силах. Никаких рисков мы не видим. Только можем пожелать ему вовремя завершить работы», — сказал глава Егорьевска Дмитрий Викулов.

После капитального ремонта качественное теплоснабжение получат более 300 местных жителей.