Более 1300 метров трубопровода и еще столько же теплосетей капитально отремонтируют в деревне Старое в Егорьевске. На объекте работают 14 человек и две единицы техники.
По словам главы муниципалитета, этот участок давно требовал ремонта.
«Были проблемы в прошлому году и в предыдущие годы. Сети старые. Хотя некоторые были проложены в 2012 году, но качество очень плохое металла и необходима была замена, чтобы люди были с отоплением и горячей водой. Здесь подрядчик уверен в своих силах. Никаких рисков мы не видим. Только можем пожелать ему вовремя завершить работы», — сказал глава Егорьевска Дмитрий Викулов.
После капитального ремонта качественное теплоснабжение получат более 300 местных жителей.
Еще тысяча пенсионеров прошли реабилитацию в оздоровительном центре в Истре
Заседание антитеррористической комиссии прошло в Ленинском округе
Более 1300 метров теплосетей заменят в деревне Старое в Егорьевске в 2025 году
Участнику СВО из Ленинского округа предоставили гумпомощь от администрации
Мастер-классы и спортивные турниры провели в детском лагере в Волоколамске
В Обнинске задержали лидера местной «Русской общины» Руслана Денисов
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте