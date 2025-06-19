Более 130 засоров канализации устранили в Истре в мае

Специалисты МУП «Истринская теплосеть» ликвидировали за май свыше 130 засоров канализации. Работы провели по всему муниципальному округу.

В перечень населенных пунктов, где выполнили очистку, вошли Снегири, Северный, Новопетровское, Савельево, Духанино, Курсаково, Дедовск, Румянцево, Черная, Кострово, Павловская Слобода, Истра, Манихино, ЖК «Новоснегиревский», Покровское, Глебовский, Гидроузел им. Куйбышева, Новинки, Павлово-2, Агрогородок, Онуфриево, Котово, Рождествено и другие.

Особую сложность для специалистов представляют так называемые «тряпичные монстры» — спрессованные комки из влажных салфеток, ватных палочек, подгузников и других предметов личной гигиены. Эти отходы не растворяются в воде, накапливаются в трубах и становятся основной причиной засоров. Коммунальщики ежегодно извлекают их буквально тоннами.

МУП «Истринская теплосеть» напоминает: неправильная утилизация бытовых отходов может привести к серьезным последствиям, в том числе к подтоплениям в квартирах и масштабным авариям. Жителям округа рекомендуют строго соблюдать правила пользования канализацией и не смывать в нее посторонние предметы.