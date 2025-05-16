Более 130 заявок поступило на конкурс «Весна Победы» в Подмосковье

В Подмосковье завершился прием заявок на конкурс на лучшее оформление витрин и входных групп. В этом году он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

На конкурс поступило 133 заявки от разных участников: культурных и образовательных учреждений, организаций соцобслуживания, а также от малого, среднего и крупного бизнеса.

Конкурс проходил по четырем номинациям: витрины и входные группы соцобъектов, объектов торговли и общепита, сферы услуг и гостеприимства, а также крупных коммерческих предприятий.

Больше всего заявок пришло из Домодедова, Ступина, Коломны, Серпухова и Электростали. Сейчас жюри подводит итоги, а победителей объявят в конце мая.