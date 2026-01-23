Более 130 тысяч онлайн-консультаций врачей получили жители Истры

По итогам прошлого года около 134 тысяч онлайн-приемов врачей прошло в муниципальном округе. Общение с врачами осуществляется посредством электронной почты, популярных мессенджеров мгновенных сообщений либо по видеосвязи.

Телемедицинские услуги становятся все более востребованными среди пациентов благодаря своей доступности и удобству. Перед началом удаленного консультирования необходимо пройти первичный осмотр у врача очно.

Пациенты отмечают, что преимуществ у телемедицины много, от оформления электронного рецепта на бесплатные лекарства до корректировки лечения при необходимости.

Записаться на консультацию можно несколькими способами: позвонить по номеру горячей линии 122, воспользоваться сайтом портала «Здоровье», терминалом самообслуживания в поликлинике или записаться непосредственно у лечащего врача.

С начала января нового года сервисом воспользовались уже более 5,7 тысяч пациентов в Истре.