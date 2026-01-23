Более 130 социальных учреждений отремонтируют в Подмосковье в этом году

Более 130 социальных объектов капитально отремонтируют в Подмосковье в этом году. Это школы, детские сады, колледжи и другие учреждения.

Как сообщили в областном Минстрое, в этом году планируют отремонтировать 97 образовательных учреждений. Это 48 школ, 37 детских садов, девять колледжей и три объекта допобразования.

«Во всех учебных заведениях обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Также их оснастят современным учебным оборудованием и новой мебелью», — сказал галва министерства Александр Туровский.

По четыре школы отремонтируют в Серпухове, Пушкино, Орехово-Зуеве, Щелкове, Богородском округе и Наро-Форминске. Детские сады приведут в порядок в Балашихе, Воскресенске, Долгопрудном, Мытищах и других муниципалитетах.

Также в этом году отремонтируют 12 спортивных и 23 культурных объекта.

Работы проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».