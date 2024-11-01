Более 130 рабочих мест создали в розничной торговле Орехово-Зуева за год

Розничная торговля — важный сектор экономики, поддерживающий рост и развитие региона. В Министерстве сельского хозяйства Московской области отметили, что с начала года в Орехово-Зуеве создали 130 рабочих мест в этом секторе.

С каждым годом в Подмосковье открывается все больше магазинов и расширяются торговые сети, что дает жителям широкий выбор товаров и услуг. По данным ведомства с начала года в Орехово-Зуеве ввели свыше восьми тысяч квадратных метров торговых площадей.

Так, за девять месяцев открылось восемь сетевых магазинов, включая «В1-Первый выбор», «Светофор», «Мясницкий ряд», «Монетка» и «Ярче».