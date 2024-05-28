Более 130 подъездов отремонтируют в Воскресенске в 2024 году

В рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» в городском округе Воскресенск стартовали работы по ремонту подъездов. В этом году в запланирован ремонт 133-х подъездов.

В прошлом году в рамках этой программы отремонтирован подъезд дома № 3 на улице Мичурина. В настоящее время первый подъезд этого дома участвует в конкурсе «Лучший подъезд Подмосковья», проводимом Московской областью, в номинации «Лучший отремонтированный подъезд Подмосковья за 2023 год», как сообщил заместитель главы городского округа Воскресенск Сергей Чувашов. На данный момент ремонтные работы уже начались в 32 подъездах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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