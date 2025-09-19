Более 130 общественных территорий благоустроят в Подмосковье в 2025 году

Каждое третье воскресенье сентября в Подмосковье отмечают День благоустройства. В Мособлдуме подчеркнули, что эта дата стала признанием значимости труда людей, которые делают города и поселки более удобными и красивыми. По словам спикера Игоря Брынцалова, регион заметно изменился: с каждым годом здесь появляется все больше мест для отдыха, прогулок и спорта, а также новые семейные пространства, где растут дети.

«За шесть лет, с 2018 по 2024 год, в Подмосковье благоустроеили 273 общественные территории. Среди них — 56 парков, 57 скверов, 122 пешеходные зоны и площади, 38 набережных. Создано 34 парка в лесу и 85 зон активного отдыха. Отдельная гордость — это 3,2 тысячи детских площадкок, которые привели в порядок по программе губернатора», — подчеркнул Брынцалов.

На федеральном уровне работу региона оценили высоко: в 2024 году Подмосковье вошло в число лидеров по количеству проектов, включенных в реестр лучших практик благоустройства. Главным показателем успеха власти считают активность жителей. С апреля по июнь 2025 года прошло всероссийское голосование за выбор территорий для благоустройства в 2026 году, и более 777 тысяч жителей Московской области приняли в нем участие.

В 2025 году планируется благоустроить 135 территорий, среди которых парки, лесопарки, пешеходные зоны, скверы и набережные. Также бобновят более 700 детских площадок и установят новые современные системы освещения. В список вошли парки в Люберцах, Подольске, Ивантеевке, Химках, Лобне, Серпухове, Красногорске, Электростали и других городах Московской области, а также лесопарки в Балашихе, Истре, Коломне, Люберцах, Мытищах, Одинцове и ряде других муниципалитетов.