Более 130 объектов Можайска сдадут в аренду предпринимателям по льготе

Администрация Можайского округа утвердила перечень помещений и движимого имущества в аренду на льготных условиях. Уже 55 предпринимателей заключили договор.

На территории Можайского округа работают 2819 субъектов, из них 712 — малых и средних предприятий и 2101 — индивидуальных предпринимателей. Им оказывают имущественную, финансовую и информационную поддержку.

Например, администрация утвердила перечень помещений и движимого имущества в аренду без торгов и с понижающим коэффициентом, применяемом при расчете оплаты. Муниципалитет готов предоставить более 130 объектов недвижимости и свыше 42 предметов движимого имущества. Уже 55 предпринимателей заключили контракт.

В округе также действует программа аренды земельного участка без торгов за один рубль. Специалисты проводят конкурсный отбор ежегодно. В прошлом году выиграли две коммерческие организации. В этом году распределение планируется с 1 октября.

Помимо этого, сотрудники администрации Можайского округа регулярно встречаются с предпринимателями, взаимодействуют с ними через сайт и чаты в мессенджерах. Они рассказывают про действующие муниципальные, региональные и федеральные меры поддержки.

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